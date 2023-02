Giustizia: Anm, con separazione carriere a rischio i diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pubblico ministero disegnato dalla riforma sulla separazione delle carriere "rischia di allontanarsi dal ruolo di primo tutore delle garanzie individuali e dei diritti costituzionali", la proposta di legge "desta profondo allarme" nell'Assoziazione nazionale magistrati (Anm). Nel documento del Comitato direttivo centrale sulla proposta di riforma costituzionale, l'Anm sottolinea che "una rigida separazione delle carriere porterà ad un pubblico ministero sempre più lontano dalla cultura della giurisdizione, per divenire un 'avvocato dell'accusa' pericolosamente piegato ai desiderata del potere politico". Il documento afferma inoltre che "è la realtà dei fatti che smentisce l'assunto secondo il quale il giudice sia 'culturalmente adesivo' alla prospettiva del pm: nel 48 per cento dei giudizi penali la sentenza è di assoluzione, nel 45 per cento di condanna, il resto ha esito misto". Inoltre "chi insiste a sostenere che la separazione è la soluzione ai problemi della giustizia dimentica, evidentemente, che dal 2006 la media dei trasferimenti da una funzione all'altra è di 50 magistrati all'anno, e solo 21 nell'anno appena terminato". L'Anm ritiene che "l'appartenenza dei magistrati ad un unico corpo professionale rappresenti una conquista da preservare, coltivare e valorizzare. L'autonomia e l'indipendenza potranno dirsi effettive solo se i pubblici ministeri non dovranno preoccuparsi degli esiti favorevoli dei processi, prima che dell'esito di giustizia". Quanto all'introduzione di due distinti organi di autogoverno, per l'associazione magistrati "la formazione di due Csm separati renderebbe abnorme il potere dei pubblici ministeri: ora sono cinque su 20 membri del Csm, con la riforma diventerebbero la totalità dei membri togati del consiglio dedicato. Una concentrazione di potere che sfocerebbe, prima o poi, nell'individuazione di un referente nel potere esecutivo, e nell'inevitabile compressione nella tutela dei diritti dei cittadini, siano essi persone offese o imputati. Un esito non desiderabile da chiunque abbia a cuore i diritti costituzionali". (Com)