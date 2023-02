Sicurezza: Mollicone (Fd'I), su attacco hacker bene tempestività Agenzia per la cybersicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco hacker "avvenuto nella giornata di oggi in tutta Europa dimostra la necessità di investimenti per l'aumento della sicurezza cibernetica. Plaudiamo alla tempestivitá dell'Agenzia per la Cybersicurezza". Lo afferma il presidente della commissione Cultura, Scienza e Ricerca, il deputato responsabile Innovazione di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. "Da sempre sosteniamo la necessità di maggiori livelli di sicurezza cibernetica, anche per i servizi essenziali che interessano i cittadini. Vanno migliorate le strategie aziendali delle partecipate pubbliche tramite specifiche figure interne. Viviamo un contesto di grande pericolosità sul web, una guerra cibernetica: dobbiamo dotarci di strumenti e normative adeguate", conclude.(Rin)