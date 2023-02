Egitto-Romania: al Sisi riceve premier Ciuca, focus su cooperazione economica e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier romeno, Nicolae Ciuca, è stato ricevuto dal presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, al Cairo. Lo ha reso noto l’emittente “Radio Romania International”. Il colloquio si è concentrato sulla cooperazione bilaterale in campo economico e sociale e sull'impatto dell'aggressione militare russa contro l'Ucraina. Il presidente egiziano ha ringraziato Ciuca per il sostegno romeno all'evacuazione di oltre mille studenti egiziani dall’Ucraina, rimpatriati lo scorso anno, e per la facilitazione dell'esportazione di cereali ucraini verso l'Egitto. Il premier romeno ha evidenziato la necessità degli agricoltori romeni di accedere alla produzione di concimi dall'Egitto. Nell’incontro è stato concordato l'aumento delle esportazioni cerealicole della Romania verso il mercato egiziano. Ciuca ha partecipato anche a un forum d'affari romeno-egiziano e alla cerimonia di firma di documenti bilaterali. (Rob)