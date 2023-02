Sicurezza: Acea, dopo attacco hacker ripristinata operatività sistemi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata ripristinata la funzionalità dei sistemi informatici di Acea, dopo l’attacco cyber che ha interessato l’Azienda lo scorso 2 febbraio ad opera del gruppo ransomware Black Basta. Lo comunica in una nota Acea. "I siti internet del Gruppo e delle piattaforme online per la gestione degli aspetti commerciali delle forniture di acqua, elettricità e gas risultano operativi, così come - dalla giornata di ieri - per i clienti il servizio di contact center delle società del Gruppo, tra cui Acea Ato 2, Areti e Acea Energia. Allo stato attuale, le analisi statiche e dinamiche della minaccia non hanno evidenziato compromissione dei dati personali - si legge nella nota -. L’attacco è stato gestito dai team di cyber security e operations dell’azienda, in piena collaborazione con le istituzioni preposte, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e il Cnaipic della Polizia Postale, in un’ottica di trasparenza, condivisione e sinergia di informazioni, obiettivi e modalità operative. L’Azienda ribadisce che il disservizio informatico generato dall’attacco cyber non ha interessato i servizi essenziali di distribuzione elettrica ed idrica che sono stati sempre regolarmente garantiti". (Com)