22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'inaugurazione delle piattaforme logistiche del Mercato Agroalimentare di Milano.Palazzo Affari del Mercato Agroalimentare, via Lombroso, 54 (ore 12:15)Si riunisce il consiglio comunale. La seduta ospita in videocollegamento l'intervento della Sindaca di Francoforte, Nargess Eskandari-Grϋnberg, nata a Teheran e rifugiata in Germania, sul difficile momento storico che sta affrontando il popolo iraniano.Con lei dialoga anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Palazzo Marino, piazza della Scala, 2 (ore 16:30)VARIEIl candidato di Pd e M5s alla presidenza di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino visita il mercato di Vestone in Val Sabbia.Nozza di Vestone/Bs (ore 9:30)Cerimonia dell'alzabandiera per celebrare i tre anni che mancano all'apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Intervengono il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala e l'assessore al bilancio Emmanuel Conte.Piazza Duomo (ore 10)Presentazione del totem informativo al Binario 21 nell'ambito delle iniziative legate al Giorno della Memoria. Dopo i saluti di benvenuto di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano intervengono Luigi Ferraris, amministratore delegato Ferrovie dello Stato; Roberto Jarach, Presidente Fondazione Memoriale della Shoah; Gennaro Sangiuliano, ministro della cultura e Liliana Segre, senatrice a vita.Stazione Centrale, Sala Reale, (ingresso dal Gate E) (ore 10:30)Il candidato di Pd e M5s alla presidenza di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino partecipa alla conferenza stampa su temi sanitari presso l'ospedale di Desenzano del Garda.Desenzano del Garda, via Vicinale di Montecroce/Bs (ore 10:45)Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini partecipa al punto stampa a seguito dell’incontro istituzionale “Avanzamento Progetto Mind e sinergie istituzionali”. Prevista la presenza anche degli altri ministri della Lega.Mind Milano Innovation District, Auditorium Cascina Triulza (ore 10:50)Il leader del movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte partecipa al punto stampa al Coffe House.Viale Umberto I, 3, Monza (ore 11)Cgil, Filt, Federconsumatori, Udu e Rete degli studenti medi della Lombardia presentano proposte e risultati del questionario rivolto agli e alle utenti.Casa della Cultura, via Borgogna, 3 (ore 11:30)Presentazione del nuovo treno della Linea Lilla di Milano con la campagna promozionale #ThisisIschia realizzata da ministero del turismo e Enit. Partecipano il ministro del turismo Daniela Santanchè, la Ceo Enit Ivana Jelinic e il ceo della Metro5 Serafino Lo Piano.Atrio della stazione Metro San Siro, Linea 5 (ore 12)Il Partito Democratico milanese, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l’assessore comunale al bilancio Emmanuel Conte presentano alla stampa le responsabilità del Governo Meloni sugli adeguamenti che il Comune di Milano ha effettuato all’interno del suo bilancio. Insieme alla segretaria metropolitana del Pd Milano l’onorevole Silvia Roggiani, partecipano all'evento i senatori Carlo Cottarelli, Simona Malpezzi, Antonio Misiani e i deputati Vinicio Peluffo, segretario regionale del Pd, e Lia Quartapelle.Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 14:30)Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini visita il cantiere dell'alta velocità di Lonato Ovest, nel bresciano.Lonato del Garda/Bs (ore 15)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, incontra Confartigianato Brescia.Via Orzinuovi, 28 Brescia (ore 15)Il candidato di Pd e M5s alla presidenza di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino partecipa all'evento con la candidata dei Verdi Serena Omodeo.Via dei Canzi,14 (ore 16)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, visita l'Azienda CembreVia Serenissima, 9 Brescia (ore 16:30)Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte partecipa al punto stampa presso la sede CNA.Viale Innocenzo XI, 70, Como (ore 16:45)Il candidato di Pd e M5s alla presidenza di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino all'evento organizzato da CIDA e Federmanager.Via Larga, 21 (ore 17:15)Presentazione del Gruppo giovani librai dell'Associazione Librai Italiani (Ali) – Confcommercio. Ospite del primo evento dei Giovani librai Luigi Datome, capitano della nazionale italiana di basket e autore del libro "Gioco come sono". All'iniziativa partecipa anche il Presidente nazionale (e milanese) dei Giovani Imprenditori Confcommercio Andrea Colzani.sala Turismo, corso Venezia 47 (ore 18)Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte partecipa all'incontro di Confagricoltura.Via Fabio Filzi, 2, Pavia (ore 18)Convegno Coldiretti "Agricoltura del futuro". Intervengono assieme al presidente Coldiretti Ettore Prandini, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia Fabio Rolfi, l’assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia Guido Guidesi, il presidente di Coldiretti Brescia Valter Giacomelli e di Paolo Carra vicepresidente della Coldiretti Lombardia.Sala conferenze Corrado Faissola, Piazza Mons. Almici, 11 Brescia (ore 18)Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe partecipa all'incontro con associazioni del territorio e studenti.Via Paratici, 21 Pavia (ore 20:30) (Rem)