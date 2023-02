Business news: Brasile, conti settore pubblico chiudono 2022 in surplus di 22,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I conti del settore pubblico del Brasile - formato da governo centrale, stati, municipi e aziende statali - hanno registrato nel 2022 un saldo positivo di 126 miliardi di real (22,6 miliardi di euro). Lo riferisce la Banca centrale (Bc) evidenziando che il risultato è di quasi il 50 per cento superiore a quello dell'anno precedente, quando il surplus era stato di 64,7 miliardi (11,6 miliardi di euro). Il saldo nel 2022 equivale all'1,28 per cento del Pil. Nel 2020 il saldo era stato negativo per oltre 703 miliardi di real (126,5 miliardi di euro) principalmente a causa dell'impatto della pandemia di nuovo coronavirus sull'economia. (Res)