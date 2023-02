Vaticano: Papa Francesco, tutto il mondo è in autodistruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, nella conferenza stampa tenuta sul volo di ritorno dall’Africa, è tornato a parlare di pace. “Tutto il mondo è in guerra – ha detto Bergoglio – È in autodistruzione. Dobbiamo pensare seriamente. E' in autodistruzione. Fermiamoci in tempo”. Questo l’appello del Pontefice: “Fermiamoci in tempo perché una bomba ti richiama una più grande e una più grande e nell'escalation tu non sai dove finirai... una doccia fredda, si dice”. Il Papa conferma di essere “aperto a incontrare entrambi i presidenti, quello dell'Ucraina e quello della Russia”, per fermare la guerra in Ucraina. “Sono aperto per l'incontro. Se io non sono andato a Kiev è perché non era possibile in quel momento andare a Mosca”, conclude Francesco. (Civ)