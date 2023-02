Vaticano: Papa Francesco, le donne hanno la forza di creare un Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa, tornando dall’Africa, riprende uno dei temi toccati durante il viaggio. “La donna è per le cose più grandi!”, ricorda Francesco aggiungendo che le donne “hanno la forza di creare un Paese”. “Dobbiamo prenderla sul serio e non usarla come maquillage. Per favore, questo è un insulto alla donna”, ha affermato Bergoglio parlando anche delle donne del Sud Sudan che “portano avanti i figli, delle volte rimangono sole, ma hanno la forza di creare un Paese, le donne sono brave. Gli uomini vanno alla lotta, vanno alla guerra, e queste signore con due, tre, quatto, cinque bambini vanno avanti, le ho viste in Sud Sudan”. (Civ)