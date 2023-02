Lombardia 2023: Cecchetti (Lega), centrodestra governa bene da 28 anni cittadini lo sanno, Majorino non l'ha capito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che sfugge a Majorino, che ostinatamente continua a ripetere che il centrodestra deve andare a casa perché in Lombardia governa da 28 anni, è proprio in questo numero e nel suo perché: il centrodestra governa bene la Lombardia da 28 anni e i lombardi vedono i risultati concreti ogni giorno e non hanno intenzione di cambiare un buon governo che funziona. È tutto qui, è semplice, ma ci vuole così tanto a capirlo?". Lo dichiara l'onorevole Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)