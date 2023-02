FI: Berlusconi, forza politica indispensabile per tenere in vita maggioranza e governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo il cuore e l’anima del governo perché siamo i soli a rappresentare nel nostro Paese la tradizione liberale, la tradizione garantista, la tradizione cristiana e la tradizione europeista. Le altre forze politiche della coalizione hanno radici e tradizioni diverse”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso dell’intervista a “Zona Bianca” in onda questa sera su Retequattro. Forza Italia, ha sottolineato Berlusconi, “è dal punto di vista dei numeri una forza politica indispensabile per tenere in vita questa maggioranza e questo governo. Ma anche politicamente Forza Italia è essenziale per le sue idee e i suoi valori che sono quelli del Partito popolare europeo, che è la più grande famiglia politica in Europa, è il partito che noi rappresentiamo orgogliosamente in Italia”.(Rin)