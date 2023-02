Cospito: Berlusconi, lo Stato non può e non deve cedere ad alcun ricatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza politica in Italia “non è un ricordo così lontano, ha inquinato la vita politica e la democrazia italiana fino a pochi anni fa. Lo Stato non può e non deve cedere ad alcun ricatto”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso dell’intervista a “Zona Bianca” in onda questa sera su Retequattro. “Il 41 bis, che è uno strumento applicato in autonomia dalla magistratura contro criminali pericolosi e pluriomicidi, deve restare così. Ad ogni tipo di minaccia contro la democrazia e la pacifica convivenza l’Italia, attraverso il suo sistema politico, ha sempre risposto e deve ancora rispondere con l’unità e con la comunità di intenti”, ha sottolineato Berlusconi, ricordando che “riuscirono a farlo anche la Democrazia cristiana e il Partito comunista contro le Brigate rosse, in piena Guerra fredda". (segue) (Rin)