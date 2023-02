Cina: Berlusconi, regime totalitario che non rispetta le regole internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da tempo “denuncio le manovre spregiudicate di un regime totalitario e comunista che si muove in sfregio ad ogni regola internazionale e che mira al globalismo cioè all’espansione economica, politica e militare in ogni parte del mondo”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso dell’intervista a “Zona Bianca” in onda questa sera su Retequattro, in merito all’abbattimento del pallone spia cinese da parte degli Stati Uniti. “Di fronte a questo pericolo incombente, sempre più evidente, io ho chiesto e continuerò a chiedere ai leader europei di arrivare al completo coordinamento di tutte le nostre forze militari per una comune politica di difesa che possa, tra l’altro, anche disporre di un corpo di pronto intervento di almeno trecentomila uomini e spero che la miopia degli attuali leader europei e occidentali non produca i suoi effetti negativi anche su questo problema. La Cina è una sfida che riguarda il nostro futuro, il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti e dobbiamo prepararci ad affrontarla”, ha evidenziato.(Rin)