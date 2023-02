Business news: Cile-Germania, Scholz offre sostegno nella lavorazione del litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha offerto al Cile sostegno della Germania nella lavorazione del litio. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, riassumendo il discorso che il capo del governo federale ha tenuto al Forum economico tedesco-cileno a Santiago del Cile. In particolare, Scholz ha affermato: “Nella competizione globale del 21mo secolo, non è sufficiente estrarre semplicemente le materie prime, senza considerare l'ambiente, senza condizioni di lavoro ragionevoli, senza aggiungere valore a livello locale”. Ora, l'obiettivo è raffinare in Cile il litio. Come nota “Handelsblatt”, finora la Cina importa litio da tutto il mondo per lavorarlo e rivenderlo su altri mercati. In questo contesto, il gruppo minerario tedesco Aurubis ha concluso una lettera di intenti per una più stretta collaborazione nell'estrazione e lavorazione del rame con il concorrente cileno Codelco, il più grande produttore mondiale di questo metallo. Nel suo intervento, Scholz ha fatto riferimento ai necessari standard ambientali e sui diritti umani, all'estrazione mineraria sostenibile e all'aiuto tedesco nella formazione di specialisti del settore. “Perché questo è il prerequisito per le materie prime non solo estratte, ma anche lavorate qui in Cile”, ha sottolineato il cancelliere. Inoltre, i governi tedesco e cileno hanno rinnovato il partenariato per le materie prime. Scholz ha aggiunto che “la Germania e l'Europa sono molto interessate a diversificare” i mercati di approvvigionamento. In questa prospettiva, il Cile è un “partner desiderabile” per la Germania. (Res)