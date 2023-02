Business news: Argentina, Fernandez, possiamo essere fornitori di gas in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione energetica emerge durante gli incontri con tutti i leader del mondo, l'Argentina può essere un fornitore di gas in Europa. Lo ha detto il presidente argentino Alberto Fernandez, parlando durante l’inaugurazione di una centrale termica nella provincia di Buenos Aires. La produzione di gas nel complesso del bacino petrolifero e gasifero di Vaca Muerta, ha detto Fernandez, “si è moltiplicata per tre” e il tema “emerge in ogni colloquio con i leader mondiali”. "Oggi Lula (il presidente del Brasile) ci vende l'elettricità e noi gli diciamo 'vogliamo venderti il gas'". Fernandez ha anche affermato che l'Argentina dovrebbe approfittare del fatto che la produzione di gas in Bolivia è "in declino". “Oggi possiamo sostituire il gas che la Bolivia non ha con il nostro gas", ha detto. "Possiamo essere fornitori di gas in Europa”, ha detto ancora Fernandez, facendo riferimento al “gas che manca all'Europa a causa del conflitto tra Russia e Ucraina". Fernandez ha quindi parlato del potenziale del litio nel nord del Paese, assicurando che "il 66 percento del litio mondiale si trova nella regione e se lo trasformiamo in beni richiesti dal mondo abbiamo un'enorme opportunità". (Res)