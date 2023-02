Medio Oriente: suonano le sirene anti-razzo nel sud d'Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sirene di allarme anti-razzo sono suonate oggi nella città meridionale di Sderot, in Israele, e in altre località vicino al confine con la Striscia di Gaza. Secondo il quotidiano online “Times of Israel”, i residenti locali hanno riferito di aver sentito "un'esplosione" nell'area circostante. Tuttavia, il comune di Sderot ha spiegato che, secondo le prime informazioni in suo possesso al momento, nessun razzo è stato lanciato verso la città dalla Striscia di Gaza. "L'allerta non sembra essere stata innescata dal lancio di razzi da Gaza verso il territorio israeliano. Secondo il protocollo, non sono stati lanciati intercettori", riferiscono le Forze di difesa di Israele (Idf) via Twitter. (Res)