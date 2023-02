Lazio 2023: Novelli (M5s), reddito cittadinanza, sanità e rifiuti priorità primi cento giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il reddito di cittadinanza regionale, superbonus, sanità e rifiuti: sono queste le priorità che dovrà affrontare nei primi cento giorni di governo Donatella Bianchi, in caso di vittoria del M5s alle elezioni regionali del Lazio. A spiegarlo è il candidato del M5s alle prossime elezioni regionali del Lazio, Valerio Novelli, interpellato da "Agenzia Nova". "Le emergenze sono tante e l'attuale Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni sta minando quanto di buono fatto dai governi guidati da Giuseppe Conte - aggiunge Novelli -. Per questo sarà necessario istituire un reddito di cittadinanza regionale così come anche un superbonus a livello regionale. Le risorse ci sono con il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 e con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. Abbiamo, inoltre, il grande tema della sanità che deve ripartire dai presidi territoriali, senza pesare sui pronto soccorso che sono al collasso, ultimo ma non ultimo la stabilizzazione dei precari. (segue) (Rer)