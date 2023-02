Lazio 2023: Novelli (M5s), reddito cittadinanza, sanità e rifiuti priorità primi cento giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema caldo è quello dei rifiuti. "Una grande emergenza rimane, purtroppo, quella dei rifiuti. Un problema che non può essere procastinato - spiega ancora Novelli -. Alcuni passi in avanti sono stati fatti nella scorsa legislatura con l'approvazione della Legge che come Movimento 5 Stelle abbiamo fortemente voluto, sulla gestione degli Ambiti Territoriali Ottimali. Dobbiamo proseguire e lavorare per migliorare il piano rifiuti, incentivando la nascita di impianti ecosostenibili. Non possiamo e non dobbiamo permettere la nascita di inceneritori e mega-impianti dannosi per l'ambiente e la salute di tutti", conclude il candidato del M5s. (Rer)