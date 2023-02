Medio Oriente: ministro Esteri saudita in visita ufficiale in Kuwait

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario del Kuwait, Sheikh Mishal al Ahmad al Jaber Al Sabah, ha ricevuto quest’oggi in Kuwait il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan bin Abdullah, in visita ufficiale nel Paese del Golfo. Il ministero degli Esteri saudita ha affermato che i colloqui tra i funzionari hanno affrontato “le relazioni bilaterali uniche” che legano Riad e il Kuwait e i modi per rafforzarle. Spazio è stato dato anche alla cooperazione in vari campi e a scambi di opinioni sugli sviluppi regionali e internazionali di interesse. Il principe Faisal ha incontrato anche l’omologo kuwaitiano, lo sceicco Salem Abdullah al Jaber Al Sabah, per colloqui sulle relazioni bilaterali tra l'Arabia Saudita, sui modi per svilupparle e sugli sviluppi regionali e internazionali. (Res)