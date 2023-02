Vaticano: Papa Francesco, vendita delle armi è la peste più grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, di ritorno dal viaggio in Repubblica Democratica del Congo e dal Sud Sudan, ha parlato di armi. “Oggi credo che nel mondo questa sia la pesta, la peste più grande, l'affare: la vendita delle armi”. Queste le parole di Bergoglio: “Qualcuno mi diceva che se non si vendessero le armi per un anno, finirebbe la fame nel mondo”. La vendita delle armi è ai massimi e “non solo nelle grandi potenze”, ha ribadito il Papa. Riferendosi ai Paesi visitati, ha affermato: “questa povera gente disseminano la guerra dentro, è crudele e gli dicono 'vai alla guerra' e gli danno delle armi perché dietro ci sono degli interessi soprattutto economici”. (Civ)