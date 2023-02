Vaticano: Papa Francesco, la morte di Benedetto è stata strumentalizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è intervenuto sulle divisioni createsi in Vaticano dopo la morte di Benedetto XVI. “Alcune storie che si dicono, che Benedetto era amareggiato per questo o quell'altro, sono storie cinesi”, ha detto facendo riferimento a un modo di dire in lingua spagnola che si riferisce a cose inventate. “Credo che la morte di Benedetto – ha proseguito il Papa – sia stata strumentalizzata da gente che vuole portare l'acqua al proprio mulino”, “gente che strumentalizza una persona così brava, così di Dio, quadi direi un Santo Padre, un Padre della Chiesa”. Chi lo ha strumentalizzato, ha concluso Francesco, “non ha etica, è gente di partito, non di Chiesa”. (Civ)