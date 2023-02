Cybersicurezza: Acn, massiccio attacco hacker in corso in Italia e nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tecnici dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) hanno rilevato un "massiccio attacco tramite un ransomware già in circolazione". Il ransomware prende di mira i server VMware ESXi. In una nota pubblicata sul suo sito, l'agenzia afferma che "è stato recentemente rilevato lo sfruttamento massivo, ai fini del rilascio di ransomware, della vulnerabilità CVE-2021–21974" già rilevato dal Computer Security Incident Response Team (Csirt) dell'Acn in un precedente alert. "Sulla relativa campagna il Computer Emergency Response Team Francese (Cert-Fr) ha pubblicato un security advisory, disponibile nella sezione riferimenti, in cui si evidenziano i relativi dettagli. Dalle analisi effettuate la campagna risulta indirizzata anche verso soggetti nazionali", recita la nota.(Rin)