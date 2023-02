Libia: premier Dabaiba riceve inviato Onu Bathily, colloqui su “elezioni il prima possibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ad interim del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha incontrato oggi a Tripoli il rappresentante delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, per colloqui su “una serie di proposte per completare le elezioni il prima possibile”. A riferirlo è il sito web d’informazione “Libya Observer”, spiegando che i due hanno sottolineato la necessità che venga emanata quanto prima una norma costituzionale e che vengano completati tutti i passaggi esecutivi per consentire agli elettori libici di recarsi alle urne. L'incontro ha riguardato anche il ruolo dello sviluppo economico nella creazione di stabilità, oltre all’importanza di una equa e trasparente distribuzione delle risorse derivanti dalle esportazioni petrolifere, come riferito dall'ufficio stampa del Gun.(Lit)