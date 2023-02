Migranti: domani ad Adria la consegna di una nuova motovedetta alla Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene domani ad Adria, in provincia di Rovigo, presso il Cantiere navale vittoria, la cerimonia di consegna alle Autorità libiche di una motovedetta “classe 300 “di nuova fabbricazione, nell’ambito del progetto europeo Sibmill (Support to Integrated border and migration management in Libya). Lo riferisce una nota informativa congiunta dei ministeri degli Esteri e dell'Interno. Al termine della cerimonia è previsto un punto stampa congiunto del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, della ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale della Libia, Najila el Mangoush, e del Commissario europeo per l’allargamento e la politica di vicinato, Olivér Várhelyi. (segue) (Res)