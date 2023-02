Ue: ministro Economia Francia, legge Usa su riduzione inflazione mette a rischio la nostra industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge statunitense per la riduzione dell’inflazione (Inflation Reduction Act, Ira) mette a rischio l’industria europea. E’ quanto ha dichiarato il ministro dell’Economia della Francia, Bruno Le Maire. Martedì, assieme al suo omologo della Germania, Robert Habeck, Le Maire sarà in visita a Washington per discutere il piano degli Stati Uniti per il clima, che prevede una serie di sussidi a sostegno della transizione ecologica. Il timore europeo è che queste sovvenzioni possano determinare una fuga delle imprese dal vecchio continente. “La nostra ambizione è che l'Europa sia una delle tre maggiori potenze dell'industria verde nel ventunesimo secolo, insieme agli Stati Uniti e alla Cina. Abbiamo tutto quello che serve per avere successo. Abbiamo la tecnologia, i mezzi finanziari e l'ambizione politica”, ha affermato il ministro. “Tuttavia, dobbiamo anche essere lucidi. L’Ira è un punto di svolta. Offre vantaggi competitivi che, insieme a un prezzo dell'energia molto basso negli Stati Uniti, mettono a rischio la nostra industria”, ha continuato in un messaggio su Twitter. “La cosa più importante è cooperare tra alleati in modo che vi sia trasparenza sull'ammontare delle sovvenzioni”, ha concluso Le Maire. (Frp)