- Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, Usa intransigenti su formazione Associazione comuni serbi - Gli Stati Uniti sostengono la posizione secondo cui l'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo non è oggetto di discussione e deve essere formata per arrivare all'attuazione dell'accordo con Pristina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ripreso dalla stampa di Belgrado. Dacic è a Washington per partecipare al National Prayer Breakfast, appuntamento che si tiene ogni anno il primo giovedì di febbraio e che vede la presenza del presidente degli Stati Uniti, di membri del Congresso Usa, politici, capi militari e ospiti provenienti da un centinaio di Paesi. "È particolarmente significativo che il consigliere del Dipartimento di Stato Derek Chollet e l'inviato speciale per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, ci abbiano assicurato che gli Stati Uniti sostengono sinceramente la posizione secondo cui la Zso è qualcosa che è stato precedentemente concordato, non è oggetto di negoziati, e deve essere formato per poi avvicinarsi all'attuazione dell'accordo", ha detto Dacic, sottolineando che anche il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha confermato la stessa tesi attraverso un colloquio telefonico con il presidente serbo, Aleksandar Vucic. Dacic ha quindi sottolineato che i colloqui avuti finora "sono stati un successo per la Serbia".Agenzia Nova; (segue) (Res)