Serbia: presidente Vucic, proposta europea non dà garanzie su integrazione in Ue

- Nella proposta europea sul Kosovo c'è un punto importante per quanto riguarda l'integrazione Ue della Serbia, ma non esistono garanzie che sarà realizzata. Lo ha affermato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, durante le discussioni nell'Assemblea nazionale sulla questione del Kosovo. Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Il presidente serbo ha quindi detto di aver chiesto agli inviati europei "una data precisa" sull'adesione della Serbia all'Unione europea, ma di "non aver ricevuto una risposta". "Non abbiamo la forza per andare contro il mondo intero in questo momento", ha spiegato Vucic, sottolineando che quando si tratta di negoziazioni, "non sempre tutto può essere reso pubblico". Intanto un centinaio di cittadini si sono riuniti per protestare contro "Vucic il traditore" davanti al palazzo del Parlamento serbo e alcune strade del centro, come riportato dall'emittente "N1", sono state bloccate. (Seb)