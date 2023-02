© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: presidente Vucic, potremmo dover imporre sanzioni alla Russia - La Serbia potrebbe dover imporre sanzioni alla Russia. Lo ha dichiarato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, durante le discussioni nell'Assemblea nazionale sulla questione del Kosovo. "Non ne sono entusiasta, ma non so quanto resisteremo se non introduciamo le sanzioni. Paghiamo il prezzo di non averle introdotte, ma è una questione che riguarda l'impegno politico della nostra leadership", ha detto il presidente serbo, ripreso dalla stampa di Belgrado. Intanto, oggi riprende la sessione straordinaria del Parlamento serbo, il cui ordine del giorno è la relazione sui negoziati con Pristina dal primo settembre 2022 al 15 gennaio 2023. (segue) (Res)