Governo: ministri Tajani e Crosetto aprono primo tavolo congiunto Esteri-Difesa 19esima legislatura

22 luglio 2021

- Ha preso il via oggi a Roma, con l'incontro tra il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il primo Tavolo Esteri-Difesa della 19esima legislatura. Secondo quanto riferisce una nota, l’Iniziativa che si pone l'obiettivo di approfondire tematiche di comune interesse e che richiedono un'azione coordinata e congiunta delle capacità della Difesa e del ministero degli Affari estera e della Cooperazione internazionale (Maeci). Sulla scorta del positivo risultato ottenuto con la visita dei due ministri in Serbia e Kosovo che ha ribadito l'impegno dell'Italia per la stabilizzazione dei Balcani Occidentali, è stato fissato questo appuntamento per favorire il raggiungimento di risultati collegiali, aumentare il coordinamento tra i due Dicasteri ed affrontare le nuove sfide con una visione univoca e continuativa nel tempo. (segue) (Res)