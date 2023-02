Serbia: Partito popolare lascia dibattito in Parlamento in segno di protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del Partito popolare serbo (Ns) hanno lasciato in segno di protesta la seduta parlamentare straordinaria sul Kosovo. Lo riporta la stampa locale. Il motivo, secondo quanto riferito dal parlamentare di Ns Stefan Jovanovic, è che il presidente serbo Aleksandar Vucic "ha trasformato la discussione sulla questione statale e nazionale più importante in uno spettacolo da circo". "Vucic non è venuto alla sessione parlamentare come presidente della Serbia, ma come presidente del Partito progressista (Sns) e ha abusato della tribuna parlamentare per attaccare l'opposizione", ha detto Jovanovic. Lo stesso deputato ha ricordato che il Partito popolare ha proposto al Parlamento una risoluzione secondo cui la Serbia respinge la proposta franco-tedesca per il Kosovo, perché prevede l'ingresso di Pristina nell'Onu e minaccia l'integrità territoriale e la sovranità statale della Serbia, ma che la maggioranza al potere "ha rifiutato di discutere tale proposta all'Assemblea". "La Serbia è la cosa più importante per noi, mentre per Vucic è il suo rating", ha detto il deputato del Partito popolare. Vucic, rispondendo alle domande di un deputato del partito dei Dveri, ha affermato che la situazione geopolitica per la Serbia "non è mai stata così sfavorevole" e che non bisogna "sottovalutare le potenziali minacce provenienti dall'Occidente". "Le circostanze geopolitiche sono peggiori per noi di quanto non siano state negli ultimi 10 o 15 anni", ha sottolineato il presidente serbo. (Seb)