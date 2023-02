Lombardia 2023: Majorino, ricostruzione sistema socio-sanitario passa da rilancio della sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricostruzione del sistema socio-sanitario, in Lombardia e non solo, deve passare necessariamente dal rilancio della sanità pubblica. Lo ha dichiarato il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Pierfrancesco Majorino, intervenendo alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su Rai3. "In questi anni nella regione Lombardia si è pensato di fare accordi con la sanità privata indebolendo la sanità pubblica. Non si può fare riferimento ai valori della Costituzione e poi non metterli in pratica in questa maniera. In questi anni siamo stati in presenza di una classe dirigente che ha quanto meno clamorosamente sottovalutato quanto stava accadendo nella nostra regione", ha sottolineato Majorino, ricordando che nella sanità il nostro Paese investe molto meno dei grandi Paesi europei. "Bisogna investire di più nella sanità pubblica. Non solo negli ospedali, ma c'è il bisogno di affrontare temi enormi rimossi dall'opinione pubblica, a partire dai servizi per il disagio psichico, l'assistenza agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità e i consultori sulla salute della donna", ha aggiunto. (Rin)