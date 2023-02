Lombardia 2023: Moratti, non un bel segno Fontana sfugga a dibattiti e non abbia fatto bilancio di fine mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto che Fontana rifugga dai confronti non è un bel segno per far sì che le persone si avvicinino alla politica. In questo periodo vediamo anche derive pericolose, derive anarchiche. Sottrarsi ai dibattiti non è segno di politica matura, e mi dispiace moltissimo perchè noi siamo pronti a confrontarci sui contenuti". Lo ha affermato Letizia Moratti, candidata sostenuta dal Terzo Polo per la presidenza della Lombardia, ospite insieme all'avversario dem Pierfrancesco Majorino di "Mezz'ora in più" su Rai 3. "Perché - ha poi domandato Moratti - Fontana non ha fatto il bilancio di fine mandato? Come si fa a candidarsi per il futuro quando non si è capaci di indicare cosa si è fatto e cosa no?". Riguardo a possibili interlocuzioni con le altre forze politiche, Letizia Moratti ha aggiunto: "Io ho un'interlocuzione con tutte le forze politiche ho cercato di averla, anche col Pd. Purtroppo non è stato possibile, nemmeno con questo centrodestra che è molto destra e poco centro. La nostra è una proposta civica". (Rem)