Lombardia 2023: Moratti, nostra proposta è vincente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra è una proposta civica, credo vincente" e si rivolge "a quell’elettorato che non ha votato alle politiche”. Lo ha detto la candidata alla presidenza di Regione Lombardia appoggiata dal Terzo Polo, Letizia Moratti, ospite della trasmissione "Mezz'ora in più" su Rai 3. “Il fatto che il presidente Fontana rifugga dai confronti non è un bel segno, per far sì che le persone si avvicino alla politica e che scelgano liberamente il voto da dare”, ha aggiunto.(Rin)