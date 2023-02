Germania: capo Stato maggiore marina, sì a ripristino servizio militare obbligatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della marina tedesca, il viceammiraglio Jan Christian Kaack, si è espresso a favore del ripristino del servizio miliare obbligatorio, sospeso in Germania nel 2011. Come riferisce l’emittente televisiva “Zdf”, per Kaack la coscrizione è utile a rendere il Paese “più resiliente di questi tempi”. In precedenza, il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, aveva definito “un errore” la sospensione della leva obbligatoria in Germania. (Geb)