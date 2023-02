Autonomia: Urzì (Fd'I) a De Luca, approccio non sia strumentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il processo di autonomia differenziata non sarà di applicazione automatica per tutte le regioni a statuto ordinario ma solo per quelle che lo richiederanno e che definiranno una intesa fra Regione stessa e governo suggellata da un voto del Parlamento italiano, con le più ampie garanzie di servizi e finanziamenti per la regione stessa e nel quadro dell'unitarietà della nazione". Lo afferma il deputato Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione affari costituzionali rispondendo alle preoccupazioni espresse dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in una intervista a "La Stampa". "Su un tema così serio - ha aggiunto Urzì - va richiesto un approccio non strumentale ma ragionato da parte chi ha responsabilità di governo regionali giudicando come irricevibili le accuse per cui secondo De Luca "i patrioti stanno distruggendo la Nazione". Fratelli d'Italia per ragione sociale è il partito della unità nazionale - replica il capogruppo di FdI in Commissione affari costituzionali della Camera - e questo è il ruolo che abbiamo assunto nel dibattito sulla autonomia". (segue) (Com)