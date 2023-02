Autonomia: Urzì (Fd'I) a De Luca, approccio non sia strumentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A De Luca, Urzì ricorda, scendendo nel concreto, che "la riforma del titolo V della Costituzione che ha introdotto nel 2001 il tema dell'autonomia differenziata è stata scritta e approvata a maggioranza in Parlamento dalla Sinistra e dal partito oggi di De Luca. Perlomeno incoerente dopo 20 anni di silenzio, che i governatori del Pd oggi si scaglino contro chi applica la regola e non chi l'ha scritta". Alto è il tono degli allarmi lanciati dal governatore campano anche sul rischio di riduzione delle entrate finanziarie per fare fronte ai servizi: "La compartecipazione delle regioni al gettito fiscale e la statuizione di livelli essenziali di prestazioni sono le garanzie assolute di coperture delle esigenze sia finanziarie che sociali per la regione che decidesse di avviare l'iter per l'autonomia - ricorda Urzì - fermo restando che se la Regione si sentisse più garantita dall'attuale sistema di ripartizione di competenze e assegnazioni di risorse continuerà a goderne senza che cambi nulla. Ogni critica è quindi palesemente pretestuosa. Ma ritengo oltremodo irresponsabile - aggiunge il capogruppo in commissione affari costituzionali della Camera per FdI - che De Luca agiti la polemica solo per giustificare la propria mancanza di visione e coraggio nel raccogliere quella che potrebbe trasformarsi in una opportunità anche per la propria regione. E di ciò evidentemente risponderà ai suoi concittadini". (Com)