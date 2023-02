Ucraina: ministro Difesa, ci aspettiamo una possibile nuova offensiva questo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina si attende una possibile nuova offensiva questo mese da parte delle truppe della Federazione Russa. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, in conferenza stampa. Questa offensiva sarebbe ragionevolmente lanciata nell’est, dove la Russia sta cercando di prendere il controllo del Donbass, o a sud, per allargare il corridoio terrestre che collega la Federazione Russa alla Crimea. “Non tutte le armi occidentali arriveranno in tempo ma siamo pronti”, ha avvertito Reznikov. “Abbiamo creato le nostre risorse e riserve, che siamo in grado di schierare e con cui siamo in grado di respingere l’attacco”, ha aggiunto. (Kiu)