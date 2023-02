Libia: inviato Onu discute piano di sicurezza elezioni con ministro dell’Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno ad interim del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Emad Trabelsi, ha incontrato l'inviato delle Nazioni Unite nel Paese, Abdoulaye Bathily, per discutere del piano di sicurezza per salvaguardare eventuali elezioni programmate a livello regionale e nazionale. Una dichiarazione del ministero dell'Interno libico afferma che le due parti hanno esaminato anche altre questioni rilevanti, tra cui il ruolo del ministero nel lavoro del Comitato militare congiunto 5+5 (composto cioè da dieci ufficiali dell’est e dell’ovest del Paese), dei flussi migratori illegali, della protezione delle frontiere e della lotta alla criminalità organizzata transnazionale. Trabelsi ha informato Bathily del piano del ministero per sostenere le direzioni della sicurezza, le stazioni di polizia e l'apparato di guardia delle strutture educative. Secondo il sito web d’informazione “Libya Observer”, la seconda fase del piano di sicurezza per l’area metropolitana di Tripoli entrerà in vigore nei prossimi giorni. Nel frattempo, l'inviato delle Nazioni Unite ha elogiato gli sforzi del ministero e "l'impatto positivo sulla situazione della sicurezza", secondo il ministero dell'Interno. (Lit)