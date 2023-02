Ucraina: ministero Difesa russo, Kiev pronta a "provocazione" a Kramatorsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina è pronta a far saltare in aria alcune strutture sanitarie a Kramatosk, nell’est del Paese, e accusare la Russia di crimini di guerra. E’ la tesi sostenuta dal ministero della Difesa di Mosca in un comunicato. “Secondo informazioni confermate da alcune fonti indipendenti, i servizi speciali ucraini vogliono compiere una provocazione su vasta scala nel prossimo futuro per accusare la Russia di commettere presunti crimini di guerra”, si legge. “A questo scopo – prosegue il comunicato – il regime di Kiev ha pianificato l’esplosione controllata degli edifici dei locali ambulatori oncologico e per il trattamento delle tossicodipendenze nella città di Kramatorsk, al fine di accusare la Russia di ‘un attacco deliberato’ contro obiettivi civili”. (Rum)