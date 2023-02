Cospito: Bonelli, Meloni con sostegno politico a Donzelli e Delmastro invece di unire destabilizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Giorgia Meloni, lei chiede unità, alimentando invece lo scontro, e parla di un'Italia travolta da un'ondata di violenza che vede solo lei. Ora i suoi dirigenti brandiscono una mozione contro la mafia e il terrorismo, facendo intendere che nel Parlamento ci sia qualcuno a favore di criminalità organizzata e atti terroristici. Un uso strumentale e conflittuale di due questioni rilevanti per il Paese. Cara Meloni, parlate di lotta alla mafia ma siete quelli che hanno tagliato 2 milioni di euro per le intercettazioni, siete quelli che con il vostro ministro della Giustizia Nordio fate la guerra ai trojan, strumenti importantissimi come dimostrato dalla cattura di Messina Denaro". Così su Facebook il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. "Il suo sostegno politico, presidente Meloni, a Donzelli e Delmastro, responsabili di aver diffuso dati sensibili, non è accettabile. Il Dap ha confermato che i documenti resi pubblici dai due non erano divulgabili né cedibili a terzi. Sia chiaro per lei e per tutti i partiti della maggioranza: l'unica soluzione possibile sono le dimissioni di Donzelli, da membro del Copasir, e Delmastro da sottosegretario alla Giustizia: la sua lettera/appello invece che unire ha destabilizzato, e si è dimostrata inadeguata a svolgere un ruolo così delicato in questa fase", conclude. (Com)