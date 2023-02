Cospito: Gasparri (FI), solidarietà a forze di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Nel ringraziare le forze dell'ordine per l'ottimo lavoro svolto durante le manifestazioni degli anarchici, ribadiamo la ferma condanna contro ogni violenza o minaccia. Il personale in divisa è stanco di essere aggredito. Nel corso dei presidi sono stati insultati, feriti e hanno subito diverse vessazioni". Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (Forza Italia). "Noi stiamo con i carabinieri e i poliziotti che svolgono con professionalità e sacrificio il proprio lavoro, assicurando l'ordine pubblico e la sicurezza nel Paese, spesso rischiando la propria vita. Non con chi chiede la cancellazione del 41 bis. Il popolo in divisa va sostenuto e non mortificato nelle strade dai seguaci di Cospito. Noi non cederemo di fronte alla criminalità organizzata e al terrorismo. Lo Stato - conclude - confermi il 41 bis e non si faccia intimorire o ricattare da nessuno". (Rin)