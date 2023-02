Lazio 2023: D'Amato, nella tuscia pista ciclabile a lago di Vico, economia del mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ho superato "i 16 mila km in questa campagna elettorale. Torno nella tuscia dove a Tarquinia ho presentato la proposta di creare l'assessorato alla economia del mare. A Cura di Vetralla dove si farà la casa di comunità, a Ronciglione per l'ospedale e la pista ciclabile del lago di Vico che realizzerò da presidente". Lo dichiara il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)