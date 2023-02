© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedo che anche oggi il candidato Rocca non perde occasione per denigrare il lavoro svolto per difendere i nostri cittadini durante la pandemia. Dico a Rocca bene, continua così, più parli più perdi consenso". Lo dichiara il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato.(Com)