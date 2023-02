Lazio 2023: Durigon (Lega), grande entusiasmo, pronti a rilanciare la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande entusiasmo di oggi, "alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Francesco Rocca, dimostra come i cittadini vogliano cambiamento. Dieci anni di sinistra hanno aggravato le criticità e non risolto problemi, i temi portati sul tavolo sono quelli attesi dai territori da troppo tempo. La Lega e il centrodestra sono pronti a lavorare per rilanciare il Lazio davvero”. Lo dichiara il senatore della Lega e coordinatore regionale del partito nel Lazio, Claudio Durigon.(Com)