Tunisia: sondaggio, Saied in testa alle intenzioni di voto con oltre il 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato tunisino, Kais Saied, vincerebbe il primo turno delle elezioni presidenziali ottenendo il favore il 40,1 per cento del corpo elettorale se si votasse oggi. E’ quanto emerge da un sondaggio condotto dall’istituto Sigma Conseil che ipotizza un tasso di astensione del 18,7 per cento. Al secondo posto giungerebbe il giornalista e scrittore tunisino Said Saied con l’8,4 per cento, davanti al rapper K2rim che ha ottenuto il 4,8 per cento. Fuori dal podio, invece, la politica nazionalista Abir Moussi, leader del partito della destra laica Pdl, con il 3,5 per cento. Il 69,1 per cento degli intervistati ritiene che il Paese non stia andando nella giusta direzione, a fronte di un 29 per cento di cittadini che si ritiene soddisfatto. La priorità dei tunisini per il 2023 risulta essere il miglioramento dei settori sanitario e dell’istruzione, segue poi il miglioramento della situazione economica. Nel 2022, secondo le proiezioni di Sigma, la popolazione tunisina è cresciuta dello 0,6 per cento, arrivando a 11.890.000 individui.(Tut)