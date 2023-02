Autostrade: diramazione Roma nord, chiusure notturne entrata svincolo Settebagni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla diramazione Roma nord D18, per consentire attività di ripristino del sottovia "Ferrovia Roma-Firenze-Salaria", nelle quattro notti di mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 febbraio, con orario 21-5, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, in entrata verso Roma/Gra (Grande raccordo anulare). Lo rende noto Autostrade, che in alternativa consiglia di percorrere la SS4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il Gra. (Rer)