Serbia: ministra Energia, nulla da temere da divieto Ue all’import di derivati del petrolio russo

- I serbi non hanno motivo di temere il divieto di importazione via mare dei derivati del petrolio russo deciso dall’Unione europea e in vigore da oggi. Lo ha detto la ministra dell’Energia serba, Dubravka Djedovic. Oltre al divieto, l’Ue e i partner del G7 hanno anche stabilito massimali di prezzo per l'export verso gli altri Stati. La ministra ha spiegato che il Paese è ben rifornito e che nel 2022 ha aumentato le riserve di derivati petroliferi del 54 per cento su base annua. (Seb)