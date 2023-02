Vaticano: Papa Francesco rientrato a Roma, telegramma a presidente Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, tornato a Roma dopo il viaggio in Africa, ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Al rientro dal mio viaggio apostolico nella Repubblica democratica del Congo e in Sud Sudan – si legge nella nota – dove ho avuto la possibilità di incontrare popoli ancorati a salde tradizioni spirituali e ansiosi di trovare finalmente pace e giustizia, formulo di cuore per lei, signor presidente, e per la diletta nazione italiana un cordiale auspicio di serenità assicurando la mia costante preghiera”. Questo il testo del telegramma del Pontefice, appena atterrato a Fiumicino dopo il suo 40.mo viaggio internazionale. (Civ)