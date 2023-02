Ucraina: consigliere presidenziale, promessa di Putin di non uccidere Zelensky è “finzione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La promessa del presidente russo, Vladimir Putin, che non avrebbe ucciso l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, è “finzione”. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak. “Le strane affermazioni di ex leader” sul fatto che “Putin avrebbe dato presunte ‘garanzie di non uccidere’ e che ‘l’Occidente avrebbe interrotto le promesse di negoziato’ sono finzione”, ha affermato Podolyak. “L’invasione russa non ha niente a che fare con ‘l’espansione della Nato’, le garanzie di sicurezza o le sanzioni. E’ il desiderio della Federazione Russa di distruggere l’Ucraina e uccidere gli ucraini”, ha scritto il consigliere in un messaggio su Twitter. Prima di lui, il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha ricordato che Putin ha fatto diverse promesse poi non mantenute, come “di non occupare la Crimea” e “di non violare gli accordi di Minsk”. “Non siate ingenui: è un bugiardo esperto. Ogni volta che ha promesso di non fare qualcosa, era esattamente parte del suo piano”, ha affermato Kuleba. Quelle di Podolyak e Kuleba sono reazioni alle dichiarazioni dell'ex primo ministro israeliano Naftali Bennet, in carica dal giugno 2021 al luglio 2022. In un'intervista pubblicata da Bennet sul suo canale YouTube, il politico israeliano ha detto che Putin gli aveva assicurato all'inizio della guerra che Zelensky, che allora si nascondeva in un bunker, non sarebbe stato eliminato. (Kiu)