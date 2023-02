Rifiuti: in campo a Roma 83 nuovi operatori ecologici di Ama, potenzieranno pulizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio esprimere la mia soddisfazione per questo nuovo innesto di personale all’interno di Ama, che segue le assunzioni nei servizi operativi già messe in campo nel 2022. – dichiara l’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi - Un ulteriore apporto di forze fresche, indispensabile per aiutare l’Azienda a potenziare la sua capacità di intervento per conseguire gli obiettivi ambiziosi dettati dall’Amministrazione Capitolina in ordine al miglioramento dei servizi di raccolta e pulizia della città per gli anni a venire. Alle lavoratrici e ai lavoratori neo assunti il benvenuto da parte mia e di tutta l’Amministrazione e gli auguri di buon lavoro”. (segue) (Com)