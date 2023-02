Rifiuti: in campo a Roma 83 nuovi operatori ecologici di Ama, potenzieranno pulizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Accogliamo i nuovi colleghi augurando loro di sentirsi parte responsabile di una comunità di lavoratori fondamentale al servizio della più ampia comunità cittadina – sottolinea il presidente di Ama Daniele Pace -. Questo e i prossimi inserimenti di personale operativo porteranno effetti benefici nell’erogazione dei servizi sul territorio. Ama deve stare al passo con le esigenze della città e per questo siamo impegnati, in piena sinergia con Roma Capitale, in un percorso di efficientamento che consenta di assicurare standard qualitativi adeguati, anche in vista degli importanti appuntamenti internazionali che ci attendono nei prossimi anni”. I neo operatori ecologici hanno sostenuto e superato le prove pratiche di mestiere attraverso le quali un’apposita commissione esaminatrice ha valutato le capacità individuali e, successivamente, si è proceduto al perfezionamento e alla conclusione dell’iter formale di assunzione. Il nuovo personale è stato poi impegnato in attività di formazione e addestramento presso la sede operativa di riferimento e, on the job, seguendo il lavoro degli equipaggi sul territorio. Tutte le 83 risorse sono ora pienamente operative. (Com)